EdF : Rabiot fait le premier pas et met la pression sur Deschamps

De retour sur le devant de la scène sous le maillot de la Juventus de Turin, Adrien Rabiot se reprend même à rêver de l’équipe de France en vue de l’Euro 2020.

Après une dernière saison pratiquement blanche avec le PSG, Adrien Rabiot a décidé de relancer sa carrière à la Juventus. Arrivé libre durant le dernier mercato estival, le joueur de 24 ans a mis quelques mois à s'acclimater à sa nouvelle vie à Turin. D’abord remplaçant en première partie de saison, l’ancien Parisien s’impose peu à peu comme un titulaire en puissance sous les ordres de Maurizio Sarri. Depuis le début de l’année 2020, Rabiot a pleinement profité des absences pour se faire une place à la Juve. Auteur d’une nouvelle prestation convaincante face à Brescia ce dimanche (2-1), Rabiot a en tout cas retrouvé la confiance. Si bien qu’il envisage désormais un retour en équipe de France.

« Si je peux revenir en équipe de France grâce à mon statut de titulaire à la Juve ? Même si on n'est pas titulaire à la Juve... il y a des joueurs qui jouent en France ou en Angleterre qui sont en équipe de France. Cela ne dépend pas d'où on joue, mais des performances. Aujourd'hui, mes performances sont positives. C'est un choix du sélectionneur. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas. Ce sont surtout mes performances », a lancé, sur RMC Sport, Rabiot, qui ré-ouvre donc la porte aux Bleus. Plus sélectionné depuis 2018, et son refus de faire partie de la liste des réservistes avant la Coupe du Monde victorieuse de la France, le milieu de la Juve met toutes les chances de son côté pour retrouver l’EdF avant l’Euro 2020. Maintenant, ce sera à Didier Deschamps, et à lui seul, de trancher dans cet épineux dossier Rabiot...