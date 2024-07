EdF ‍: Pourquoi Giroud n’a pas participé aux tirs au but

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

En l'absence de Griezmann et Mbappé, Olivier Giroud devait donner le ton lors de la séance de tirs au but contre le Portugal. Cela n'a pas pu être le cas.

Les séances de tirs au but restent un mauvais souvenir pour l’équipe de France, qui avait subi le sort de la Suisse au dernier Euro, puis surtout de l’Argentine en finale de la dernière Coupe du monde. Le mal est en parti réparé avec cette qualification face au Portugal, où les Bleus ont fait une séance sans aucune faute. Les tireurs se sont succédés, et tout le monde a pris ses responsabilités, même si les joueurs sollicités n’étaient pas forcément attendus. Voir Jules Koundé ou Bradley Barcola s’élancer n’était ainsi pas forcément prévu, mais Kylian Mbappé avait du sortir en raison d’une gêné évidente au nez, tandis qu’Antoine Griezmann avait été remplacé rapidement.

Quand tu marques le pénalty de la victoire 😁#PORFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DpsDjyaSRs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 5, 2024

Et de son côté, Olivier Giroud devait rentrer spécifiquement pour cette séance à la dernière seconde. Mais Michael Oliver a pris tout le monde de court en ne laissant pas une seule seconde d’arrêt de jeu, sifflant la fin du match à la seconde où le chronomètre indiquait 120 minutes. Résultat, l’attaquant français n’a pas pu entrer en jeun et n’était donc pas qualifié pour la séance des tirs au but. Une petite frustration pour le joueur dont Didier Deschamps misait sur l’expérience pour ce moment fatidique. Les Bleus n’en ont pas eu besoin même si Giroud aurait certainement participé à la fête avec une tentative décisive. Surtout pour un joueur très apprécié du public, mais en qui Didier Deschamps n’a pas vraiment confiance ces dernières semaines.