EdF ‍: Pogba rêve d’un retour, la porte est déjà fermée

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Grâce au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui a réduit sa suspension à 18 mois, Paul Pogba pourra reprendre la compétition en mars prochain. L’idée d’un retour en équipe de France commence à circuler. Mais pas sûr que le milieu soit en mesure de retrouver un niveau suffisant.

Avec les départs de joueurs comme Raphaël Varane, Hugo Lloris et plus récemment Antoine Griezmann, l’équipe de France a perdu des cadres ces dernières années. Dans ce contexte, le retour de Paul Pogba ne serait pas pour déplaire au sélectionneur Didier Deschamps. D’autant que le milieu de la Juventus Turin, autorisé à retrouver les terrains en mars prochain après sa suspension réduite pour dopage, reviendra avec le plein de détermination.

Pogba reviendra déterminé

« Il a une dalle mais une dalle incroyable, a prévenu son ami Patrice Evra sur RMC. C'est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matchs, aussi ceux de l'équipe de France... Il était abattu. » La « Pioche » a sans doute imaginé un retour avant le Mondial 2026. Mais le chemin s’annonce difficile, voire impossible selon le journaliste Christophe Cessieux. « En équipe de France, non, a tranché le membre des Grandes Gueules du Sport. On en est tellement loin, là. Déjà il va être autorisé à jouer en mars 2025, il aura 32 ans. Avant cette histoire, il a eu trois ou quatre saisons où il a été blessé constamment. »

« La cheville, le genou… Il était blessé de partout. Des problèmes musculaires, puis des problèmes psychologiques, 1 000 jours de blessure et vous l'imaginez aujourd'hui, à 32 ans, alors que toutes les stars de la Coupe du monde 2018 sont en train de quitter l'équipe de France petit à petit, on a eu l'exemple avec Griezmann, revenir et dire : "ça y est, je suis de nouveau le taulier avec le maillot de l'équipe de France" ? Moi je n'y crois pas une seconde, a écarté Christophe Cessieux. Moi je pense qu'il retrouvera un niveau pour jouer dans un bon club, peut-être un bon club français. Mais pour les grands clubs européens et l'équipe de France, je pense que c'est râpé. » Paul Pogba va probablement accepter le défi.