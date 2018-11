EdF : Pierre Ménès se demande si Deschamps retiendra enfin la leçon

Dans : Equipe de France.

Pierre Ménès ne s'en est jamais caché, y compris juste après le titre de champion du monde, la manière de jouer de l'équipe de France ne lui plaît pas. Et si le consultant de Canal+ s'est réjoui de voir les Bleus décrocher la deuxième étoile, il estime qu'il y a mieux à faire pour le sélectionneur national compte tenu des joueurs que DD a à sa disposition. Alors, après la défaite de la France aux Pays-Bas, Pierre Ménès espère que le coach des Tricolores procèdera enfin à des changements au sein de son groupe.

« Quand j’ai vu la sélection de Deschamps, je me suis tout de suite dit : « Mais que fait Rami dans cette liste ? Pourquoi Pavard et Sidibé qui sont à la rue en ce moment ? Et pourquoi rappeler Sissoko ? » Je sais que Deschamps est un indécrottable conservateur, mais on a l’impression depuis le titre de champion du monde que cette équipe est fermée à double tour. Sauf que là, on voit que ça ne suffit plus. En ce sens, cette défaite est peut-être un mal pour un bien. Elle va permettre à l’équipe de France de se remettre en cause, et peut-être inciter Deschamps à passer à un autre projet de jeu. Parce qu’on est un peu tous d’accord sur un point : on a deux joueurs qui vont être dans les cinq premiers du Ballon d’Or. Or hier soir, on n’a vu ni l’un, ni l’autre. Tout Griezmann et Mbappé qu’ils sont, ils ne peuvent pas récupérer les ballons, les remonter et être décisifs dans la surface adverse (...) Finalement, je trouve que cette défaite nette et sans bavure est une bonne piqûre de rappel, qui arrive assez tôt et qui va permettre à Deschamps de changer un peu d’optique. Enfin, je l’espère. Parce qu’entre la sélection initiale, la compo de départ et son coaching poste pour poste bien frileux, l’équipe de France a manqué de réaction, et aussi de volonté », constate, sur son blog, un Pierre Ménès, très déçu par la sortie des Bleus face aux Pays-Bas.