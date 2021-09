EdF : Pierre Ménès s'attaque au cas Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Buteur avec beaucoup de réussite contre la Bosnie, Antoine Griezmann peine à retrouver son meilleur niveau avec l’Equipe de France.

Titulaire face à la Bosnie et en Ukraine, Antoine Griezmann a encore la confiance de Didier Deschamps, qui en fait son homme de base depuis près de six ans en Equipe de France. L’ancien attaquant du FC Barcelone peine néanmoins à maintenir le niveau qui a fait de lui le taulier des Bleus. Contre la Bosnie et l’Ukraine, le buteur de l’Atlético de Madrid n’a pas brillé, trouvant trop rarement ses coéquipiers offensifs et se contentant comme c’est trop souvent le cas de courir et de défendre. Ce n’est pas ce que l’on attend en priorité d’un joueur comme Antoine Griezmann et Pierre Ménès a tenu à le rappeler sur son compte Twitter en s’attaquant aux performances du natif de Mâcon.

Pierre Ménès pas tendre avec Griezmann

Répondant à un internaute accusant Antoine Griezmann de ne pas servir suffisamment les attaquants tels que Kylian Mbappé ou Karim Benzema, l’ex-consultant de Canal Plus a validé la thèse selon laquelle le problème actuel des Bleus est (en partie) Grizou. « Ho merci, c’est tellement flagrant et personne ne le dit ! » a publié Pierre Ménès avant de publier un second tweet dans lequel il épingle Antoine Griezmann. « Griezmann n’est pas un joueur offensif en EDF il est englué au milieu et n’alimente aucun attaquant quel qu’il soit ». Lors du match face à l’Ukraine, Pierre Ménès avait par ailleurs sorti la sulfateuse et cette fois, tous les joueurs étaient mis dans le même panier. « Un mot pour résumer la première mi-temps des Bleus? Moi j’ai affligeant ». Réaction attendue ce mardi soir contre la Finlande au Groupama Stadium de Lyon avec un match qui devient décisif dans la course pour un ticket direct pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.