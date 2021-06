EdF : Pavard colle une frappe de bâtard aux haters

Dans : Equipe de France.

Ce mardi, Benjamin Pavard va retrouver ses coéquipiers du Bayern Munich à l’occasion du choc entre la France et l’Allemagne.

Depuis la Coupe du monde 2018, de l’eau a coulé sous les ponts et Benjamin Pavard a fait l’objet de vives critiques en France. Pourtant, le défenseur formé à Lille est un titulaire indiscutable au Bayern Munich, tout comme en Equipe de France. Dans une interview accordée à Eurosport, Benjamin Pavard a ainsi pointé l’incohérence des critiques dont il a été victime. Car selon lui, s’il joue dans des équipes comme le Bayern Munich ou l’Equipe de France, c’est forcément que son niveau de régularité est satisfaisant. Un constat que Didier Deschamps validera sans doute dans la mesure où Benjamin Pavard va débuter sa seconde compétition internationale dans la peau d’un titulaire ce mardi soir à l’occasion du choc entre l’Equipe de France et l’Allemagne pour le premier match des Bleus à l’Euro.

Pavard se considère comme un « soldat fiable »

« La plupart des Français ne regardent pas le Bayern. Ils ne regardent que la Ligue des Champions à partir des 8es de finale. En Allemagne, ils sont plus justes au niveau des critiques. Après, je me suis déjà fait critiquer là-bas. Il y a beaucoup d'exigence au Bayern. Mais les Allemands sont plus justes sur mon cas parce qu'ils regardent tous les matchs du Bayern. Si je suis titulaire au Bayern et si le sélectionneur continue de m'appeler, c'est que je suis plutôt régulier. Le plus important, ce sont les coaches. Ils savent que je suis fiable, un soldat capable d'aller à la guerre. Si je joue quasiment tous les matches ou presque depuis deux ans, c'est que je suis fiable, non ? » a lancé Benjamin Pavard, répondant aux haters avec un argument imparable : son temps de jeu au Bayern Munich et avec l’Equipe de France.