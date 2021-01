Bayern : Pavard en grand danger au mercato ?

Dans : Bundesliga.

Titulaire indiscutable depuis de longs mois au Bayern Munich, Benjamin Pavard n’est plus aussi souverain que par le passé en Bavière.

Véritable soldat d’Hans-Dieter Flick depuis la prise de fonction du technicien allemand de 55 ans, Benjamin Pavard vacille. Remplacé dès la mi-temps du match contre Mayence ce week-end alors que le Bayern Munich s’inclinait 2-0 (avant de gagner 5-2), l’international tricolore est à la peine, à six mois de l’Euro 2021 qu’il devrait disputer dans la peau d’un titulaire avec l’Equipe de France de Didier Deschamps. « À l'image de beaucoup d'autres joueurs, "Benji" a disputé une première partie d'année 2020 excellente. Jusqu'a sa blessure, il a même été notre joueur le plus constant et celui qui a le plus progressé. Depuis qu'il est rétabli, il lui manque la détermination pour courir dans les deux sens pendant quatre-vingt-dix minutes » a lâché l’entraîneur du Bayern Munich après la victoire laborieuse de son équipe ce week-end.

Preuve que le Bayern Munich commence sérieusement à douter de l’ancien défenseur de Stuttgart, le club bavarois scrute avec attention le marché des latéraux, selon les informations de L’Equipe. S’il n’est pas question d’investir sur un défenseur droit dès le mois de janvier, il n’est pas impossible de voir le Bayern Munich s’activer très sérieusement cet été afin de recruter un nouveau joueur à ce poste où Bouna Sarr a été recruté cet été. L’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille a dépanné dans certains matchs de coupe, mais s’il s’avère être utile par moment, il est évident qu’il ne dispose pas des qualités nécessaires pour inquiéter Pavard et s’imposer comme un titulaire potentiel. En ce sens, le Bayern Munich devrait bouger à ce poste lors du prochain mercato estival. Plus que jamais, Benjamin Pavard est en danger et devra mettre tout le monde d’accord lors de la seconde partie de saison.