EdF ‍: Pavard à l’Inter, Deschamps menace de l’éjecter

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De nouveau appelé en équipe de France, Benjamin Pavard devra s’entretenir avec Didier Deschamps. La recrue de l’Inter Milan a pour objectif de s’installer en charnière centrale, où le sélectionneur des Bleus n’a pas besoin de lui.

Pas de surprise dans la liste de Didier Deschamps. Avant d’affronter l’Irlande en éliminatoires de l’Euro 2024, puis l’Allemagne en match amical (7 et 12 septembre), le sélectionneur de l’équipe de France a convoqué ses cadres, y compris Benjamin Pavard dont la situation devrait évoluer cette saison. L’ancien joueur du Bayern Munich vient de signer à l’Inter Milan, sans doute avec la garantie d’évoluer au poste de défenseur central. Mais pour Didier Deschamps, le Nerazzurro n’évoluera pas dans l’axe de son arrière-garde.

« Benjamin Pavard à l’Inter Milan ? Ce n'est pas une surprise. Il y a des joueurs qui ont une polyvalence, a réagi le sélectionneur tricolore. Tout dépend du système, à trois, quatre ou cinq défenseurs. Je sais très bien que Benji aspire aussi à jouer dans l'axe. Là ce sera peut-être plus le cas à l'Inter Milan avec le système à trois défenseurs centraux. J'ai déjà eu des discussions avec lui et Jules (Koundé). Il y a les besoins de l'équipe de France et ce qui peut se passer dans leur club. Il a cette capacité à jouer aux deux postes où il a été performant. Il n'y a pas de souci. »

L'avertissement de Deschamps

« Entre ce que les joueurs veulent, espèrent... On peut aussi parler de Jules qui joue défenseur central ou à droite au FC Barcelone. Jules et Benjamin le savent, quand je les appelle en équipe de France, c'est d'abord pour jouer latéral droit. Si ça a changé, je réfléchirai parce qu'il y a du monde. Dans les couloirs, au niveau international, ce ne sont pas les postes les plus fournis. Mais dans l'axe, il y a beaucoup de joueurs. Jouer à trois ou à quatre, il y a quand même pas mal de différences », a souligné Didier Deschamps, prêt à se passer de Benjamin Pavard si ce dernier ne souhaite plus rester à droite.