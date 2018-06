EdF : Ménès prédit une compo à la tête du client pendant le Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Selon les derniers entraînements de l'équipe de France, une composition se dessine à l’approche du match amical contre les Etats-Unis samedi.

Un onze sans surprise où l’on retrouve notamment les attaquants Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. A priori, ce trio offensif partira avec les faveurs de Didier Deschamps pour le Mondial 2018. A moins que le sélectionneur tricolore n’ait prévu d’adapter sa stratégie au fil de la compétition. C’est en tout cas l’hypothèse de Pierre Ménès qui s’attend à voir l’attaque tricolore bouger en fonction de l’adversaire.

« La vraie question est de savoir si Didier Deschamps va poursuivre sa revue d’effectif ou s’il va, au moins 45 minutes, jouer avec son équipe type pour préparer l’Australie. Si c’est le cas, il sera intéressant de voir si Paul Pogba et Olivier Giroud en feront partie », a commenté le consultant dans sa chronique pour CNEWS Matin.

Giroud contre l’Australie mais...

« (…) En attaque, il y a de grandes chances que Giroud soit titulaire. Et ce serait logique, car ce sont dans des matchs comme face à l’Australie que son niveau athlétique et son jeu de tête seront utiles, a validé Ménès. Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé seront plutôt utilisés pour des matchs moins costauds sur le plan physique et plus techniques. » Il faut dire que Deschamps possède des atouts aussi nombreux que variés. Il serait dommage de ne pas en profiter.