Mbappé est « ‍minable ‍», Riolo l'attaque

Par Claude Dautel

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'a pas brillé face au Chili. Et après sa prestation ratée contre l'Allemagne, cela commence à en agacer certains.

A trois mois de l'Euro 2024, les Bleus se sont partiellement rassurés en dominant mardi soir au Vélodrome le Chili (3-2). Mais au sein du collectif tricolore, Kylian Mbappé est passé une nouvelle fois au travers, tout comme cela avait été le cas samedi à Lyon contre l'Allemagne. Même si l'attaquant français a été copieusement sifflé par le public marseillais, qui lui a fait évidemment payer le fait qu'il joue au PSG, cela n'explique pas tout pour le numéro 10 de l'équipe de France. Très à l'aise face aux médias avant ces deux rencontres, Kylian Mbappé a d'autant plus déçu qu'on attend toujours énormément de lui. Et au moment d'analyser la performance du futur joueur du Real Madrid, Daniel Riolo n'a pas été tendre du tout, alors que l'on sait qu'il apprécie Kylian Mbappé.

Mbappé fantomatique avec la France

Revenant sur les deux matchs joués par Kylian Mbappé avec les Bleus lors de cette trêve internationale, le journaliste de RMC Sport n'a pas été tendre du tout. Pointant du doigt le joueur du PSG, il estime que ces deux prestations étaient indignes d'un candidat au Ballon d'Or.« C’est très bizarre. En équipe de France, ce n’est jamais arrivé qu’il traverse deux matchs comme un fantôme, ce n’est pas normal. C’est même gênant pour Mbappé, il ne peut pas faire ça. S’il vient en équipe de France, c'est pour jouer, surtout s’il est sur le terrain de la 1e à la 90e minute. Il n’a pas le droit d’être un fantôme. Il est capitaine et il se doit d’être performant. Sinon qu’il demande à jouer un match sur deux. Il veut faire les deux matchs et il est nul sur les deux. Ça veut dire qu’il pense à ses statistiques et pas à l’équipe, je n’aime pas ça. Ses deux matchs ne sont pas bons, il rate tout, c’est pourri. Ses conférences de presse étaient bonnes, ses prestations étaient minables. Il a fait quatre courses, ce n’est pas digne de lui », a fait remarquer un Daniel Riolo, qui ne trouve aucune explication sérieuse à ces rencontres très mitigées de Kylian Mbappé et qui estime même qu'il ne mérite pas la passe décisive qui lui a été accordée et qui lui permet de passer devant Zinedine Zidane au classement.

En effet, sur le but égalisateur de Fofana, la passe décisive a été accordée à Kylian Mbappé, lequel en est désormais à 27 sous le maillot de l'équipe de France, soit une de plus que Zizou, le numéro 10 tricolore revenant à égalité avec Thierry Henry et à trois passes décisives d'Antoine Griezmann. Un sacrilège selon Daniel Riolo. « Une passe décisive sur le but de Fofana ? C’est une blague ! Ce n’est pas une passe décisive, Là, il décale Fofana et c'est ce dernier qui met une frappe à 20 mètres, c'est stupide. Que ça compte parce qu'on veut des stats et des trucs à l'américaine, mais n'importe qui connaît le foot sait que ce n'est pas une passe décisive », a lancé notre confrère.