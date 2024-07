EdF ‍: Mbappé décevant à l'Euro, Kolo Muani révèle pourquoi

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France affrontera l'Espagne ce mardi à l'Euro 2024 pour une place en finale de la compétition. Kylian Mbappé, peu en forme, sera encore une fois attendu au tournant par les fans et observateurs tricolores.

Malgré de grosses difficultés dans le jeu, notamment pour marquer des buts, l'équipe de France est de nouveau dans le dernier carré d'une grande compétition. Les hommes de Didier Deschamps comptent bien envoyer un message fort mardi soir face à l'Espagne. Surtout Kylian Mbappé, qui sait que ses performances sont loin d'être au niveau depuis quelque temps. Le prodige de Bondy doit aussi faire avec un masque qui le gêne selon ses dires. De quoi laisser dubitatifs certains fans (Victor Osimhen joue notamment avec un masque depuis de nombreux mois en empilant les buts), même si pour ses coéquipiers des Bleus, le fait de porter un tel objet n'est pas évident. Ce n'est pas Randal Kolo Muani qui dira le contraire.

Mbappé, Kolo Muani n'aimerait pas être à sa place

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ce dimanche en conférence de presse, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG a en effet tenu à prendre la défense de son capitaine. Pour lui, porter un masque est juste horrible : « Quand il a reçu son masque, dites vous bien que j'ai essayé, j'ai une photo avec. On ne voit rien, on ne voit vraiment rien. C’est dur, ça doit être compliqué. Il n’a pas un passage de moins bien. Il a fait une énorme saison. C’est à nous de l’aider. Physiquement, il est prêt et la compétition n’est pas terminée. Il reste quelques petits matchs ». Auteur d'un seul but sur penalty depuis le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a eu du mal à terminer la rencontre face au Portugal, souffrant surtout physiquement. Contre l'Espagne, nul doute qu'il aura des espaces pour s'exprimer. Si des voix s'élèvent de plus en plus pour le faire démarrer sur le banc, Didier Deschamps ne l'envisage pas du tout.