EdF ‍: Mbappé aux JO, le boss de Paris 2024 annonce la couleur

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France aura une belle chance de médaille l'été prochain lors des Jeux Olympiques 2024. Kylian Mbappé pourrait participer à la compétition.

Kylian Mbappé va devoir faire un choix fort, à savoir s'il quitte le PSG ou décide de prolonger. Ce nouveau feuilleton devra être réglé assez vite car le joueur de 25 ans ne manquera pas d'objectifs en 2024. Parmi les titres que veut gagner le capitaine de l'équipe de France : La Ligue 1, la Ligue des champions, l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. Concernant la dernière compétition, pas sûr qu'il puisse la disputer. Pour cela, il faudra qu'il trouve un accord avec son club actuel ou son futur, les JO n'étant pas une compétition UEFA ou FIFA. En attendant de savoir plus, on met un peu la pression du côté du Comité Olympique pour voir Mbappé être présent à Paris. Tony Estanguet ne dira pas le contraire.

Mbappé, ça sent bon les JO ?

Lors de quelques mots échangés avec La Tribune, le président des JO a en effet déclaré au sujet de Kylian Mbappé : « Quand des athlètes de cette trempe qui n’ont pas forcément besoin de faire les Jeux pour enluminer leur palmarès, disent que c’est un rêve qu’ils ont envie de réaliser, ça booste en interne. J’ai hâte de voir Kylian Mbappé en équipe de France et d’aller j’espère en finale pour gagner une nouvelle médaille d’or en football après celle de 1984. J’ai vu Thierry Henry récemment. Et son objectif est clair : c’est le titre ». Tout est donc en place pour voir Mbappé prendre part aux JO. Avant cela, son avenir sera à sceller. Il se dit que le Real Madrid prépare une énorme offre pour le convaincre d'enfin quitter le PSG. Problème, les Merengue ne seraient pas très chauds à l'idée de le voir prendre part aux Jeux Olympiques, à l'inverse du club parisien.