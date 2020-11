EdF : Mbappé au repos, France-Suède « on n’en a rien à foutre »

Dans : Equipe de France.

Forfait pour les matchs de l’Equipe de France contre la Finlande et le Portugal, Kylian Mbappé devrait être opérationnel pour la réception de la Suède.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, blessé depuis deux semaines, a même une bonne chance de débuter la rencontre au Stade de France mardi soir. Un véritable scandale aux yeux de Jérôme Alonzo, lequel n’a pas manqué de manifester son mécontentement auprès de Didier Deschamps sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Car pour l’ancien gardien du PSG, il est clair que la priorité devrait être de laisser Kylian Mbappé au repos avant les échéances du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Un constat d’autant plus valable selon Jérôme Alonzo qu’à ses yeux, l’ultime journée de Ligue des Nations n’a aucune valeur dans la mesure où la France est déjà assurée de terminer première de son groupe.

« Pour préparer Leipzig, jouer une heure ou un peu plus contre Monaco vendredi, ça suffit. Moi j’ai envie qu’on protège ce petit. N’oublions pas que Kylian Mbappé a fait un Final 8 sur une jambe, à moitié blessé, que depuis il a enchaîné Covid, re-blessure… donc j’ai envie qu’on lui foute un peu la paix physiquement parce que justement j’ai très envie de le voir bon après. Ce match, France-Suède, on n’en a rien à foutre ! Donc je veux que Mbappé se préserve pour la suite et les grands rendez-vous » a lâché Jérôme Alonzo, se dressant devant Didier Deschamps au sujet de la gestion de Kylian Mbappé. Cette prise de position a néanmoins peu de chances de faire changer d’avis le sélectionneur des Bleus, lequel est bien décidé à utiliser Kylian Mbappé contre la Suède. Et si tout se passe bien, ce retour à la compétition pourrait même être bénéfique au Paris Saint-Germain…