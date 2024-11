EdF ‍: Mbappé absent, Deschamps ne compte pas se justifier

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est le grand absent de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France.

En marge de l’annonce de la liste des Bleus, Didier Deschamps est revenu brièvement sur l’absence de Kylian Mbappé. Le sélectionneur national assure que cette décision n’est tout d’abord pas liée à son affaire en Suède, où selon la presse locale il fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle lors de son séjour à Stockholm en octobre. Didier Deschamps a également assuré que l’attaquant du Real Madrid voulait venir au rassemblement mais que c’est lui qui a pris la décision de ne pas le convoquer pour ces deux matchs. Sans en donner la raison, si ce n’est forcément le lien avec les difficultés sportives qu’il rencontre au sein du club merengue ces dernières semaines.

« J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d'innonce existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent », a assuré Didier Deschamps, qui se prive donc une nouvelle fois de son capitaine pour les matchs de Ligue des Nations à venir face à Israël et l’Italie.