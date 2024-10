EdF ‍: Maignan capitaine, il a peur d’énerver Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Mike Maignan n'a pas été choisi par Didier Deschamps pour avoir le capitanat en l'absence de Kylian Mbappé lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Aurélien Tchouameni a été choisi à sa place, ce qui a certainement donné quelques frustrations au portier de l'AC Milan.

L'AC Milan peut compter sur la présence d'un gardien de but très fiable au plus haut niveau, en la personne de Mike Maignan. L'ancien de Lille a pris pas mal de responsabilités en Lombardie mais aussi en équipe de France en l'espace de quelques mois. Maignan était d'ailleurs pressenti pendant un moment pour hériter du brassard de capitaine en l'absence de Kylian Mbappé lors du dernier rassemblement des Bleus. Finalement, Aurélien Tchouameni a été choisi par Didier Deschamps, Maignan ayant apparemment payé son caractère trop clivant. Mais Paulo Fonseca, son entraineur à l'AC Milan, n'a pas le même avis et lui a notamment donné le brassard lors du match contre Udinese (2-1). Pour le Portugais, il ne s'agit en aucun cas d'une provocation à l'égard de Didier Deschamps.

Mike Maignan capitaine, l'AC Milan clarifie la situation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Maignan (@magicmikemaignan)

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'ancien du LOSC a même été très clair concernant Maignan : « Mon choix n’a rien à voir avec ce qui s’est passé avec son équipe nationale. J’ai fait ce choix il y a longtemps, j’en avais déjà parlé avec Mike parce qu’il est l’un des leaders du groupe. Lors du dernier match, il a eu la possibilité d’avoir le brassard. Il est l’un des joueurs capables de diriger cette équipe ». A noter que Mike Maignan pourrait de nouveau avoir le brassard de capitaine ce mardi soir en Ligue des champions avec Milan face Bruges (18h45) en Ligue des champions. Cependant, le retour de Theo Hernandez pourrait l'en priver. Paulo Fonseca devra prendre une décision forte entre les deux Français.