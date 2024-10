Mike Maignan, pas de malaise chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mike Maignan s’imposait comme une évidence pour porter le brassard de capitaine des Bleus lors de ce mois d’octobre, mais Didier Deschamps en a décidé autrement en nommant Aurélien Tchouaméni.

Dans son édition du jour, L’Equipe révélait que Mike Maignan n’avait pas pris la nouvelle avec le sourire. Au contraire, le gardien de l’AC Milan pensait avoir la légitimité, l’expérience et le leadership pour hériter du brassard de capitaine en l’absence de Kylian Mbappé, tandis qu’Antoine Griezmann a lui pris sa retraite internationale. Rapidement, Didier Deschamps a écarté Mike Maignan de sa liste de potentiels capitaines, peut-être parce que le gardien des Bleus n’est pas un proche de Kylian Mbappé. Tout s’est joué entre Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, et c’est finalement le milieu de terrain du Real Madrid qui a eu les faveurs de son sélectionneur et qui portera donc le brassard face à Israël jeudi, avant peut-être d’enchainer avec une seconde cap en tant que capitaine contre la Belgique lundi.

France : Aurélien Tchouaméni sera capitaine contre Israël https://t.co/Eilae5g92F — Foot01.com (@Foot01_com) October 9, 2024

Une décision que Mike Maignan n’a pas accueilli si négativement que ce que pouvait l’écrire L’Equipe plus tôt dans la journée selon Le Parisien, qui explique de son côté que l’ancien gardien du LOSC n’en a pas fait toute une histoire. « Maignan n’en a nullement pris ombrage. Il n’a aucun problème avec la décision du sélectionneur et estime qu’il n’a pas besoin du brassard pour exercer son leadership au sein du groupe » écrit notre confrère Harold Marchetti. Pour Mike Maignan, ce n’est donc pas le brassard autour du bras qui change quoi que ce soit, et même s’il n’a pas été choisi par Didier Deschamps, cela ne l’empêchera pas d’exercer son leadership habituel, notamment sur ses défenseurs et sur les coups de pied arrêtés.

Avec cette décision, Didier Deschamps a en tout cas fait un choix fort et qui a été scruté de près par le clan Mbappé, qui n’aurait pas accueilli de manière très positive une nomination de Mike Maignan, si l’on se fie aux derniers échos à ce sujet.