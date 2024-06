EdF ‍: Les Français exigent Giroud, Deschamps n'en veut pas ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Sollicités dans le cadre d’un sondage, les Français ont tranché concernant l’identité du remplaçant de Kylian Mbappé contre les Pays-Bas. Un choix qui n’est pas le même que Didier Deschamps.

L'Équipe de France a un gros objectif aujourd’hui. Quatre jours après leur victoire peu convaincante face à l’Autriche (1-0) dans le cadre de leur entrée en lice dans l’Euro, les Bleus s’attaquent à l’adversaire le plus relevé du groupe sur le papier, en l’occurrence les Pays-Bas. Les deux équipes ont gagné leur première rencontre et le vainqueur sera assuré de disputer les huitièmes de finale avant même la troisième journée. Touché au nez contre la bande à Ralf Rangnick, Kylian Mbappé s’est entraîné avec un masque aux couleurs de la France ces dernières heures mais on se dirige malgré tout vers un forfait pour la rencontre face aux Oranje. Le sélectionneur Didier Deschamps doit ainsi trouver une animation offensive complémentaire en l’absence de son meilleur attaquant. Selon L’Equipe, Marcus Thuram et Antoine Griezmann sont pressentis pour débuter en pointe dans un 4-4-2.

Les Français ont tranché, ils veulent Giroud

Titulaire contre l’Autriche, Marcus Thuram n’a pas donné entière satisfaction mais il semble avoir toujours la confiance de Didier Deschamps. Un choix qui n’est pas au goût des Français. Interrogée par l’institut spécialisé dans les sondages Odoxa, la population tricolore estime en grande majorité qu’en cas de forfait de Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus doit le remplacer. Ainsi, 58% des personnes sondées estiment qu’Olivier Giroud est le mieux placé pour démarrer à la pointe de l’attaque, et 18% d’entre elles veulent voir Bradley Barcola, qui n’est pas entré en jeu contre l’Autriche, débuter la partie. 15% attendent impatiemment le retour de Kingsley Coman. Enfin, et en dépit de sa mauvaise entrée dans le match précédent, Randal Kolo Muani garde la cote auprès de 9% des Français. En tout cas, si la composition probable est confirmée pour la rencontre de ce soir, au moins plus d’un français sur deux n'approuve pas le choix de son sélectionneur. Pour sa dernière grande compétition avec la France, Giroud aura à cœur de prouver, une dernière fois, ce qu’il vaut quand il en aura l’occasion.