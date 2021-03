EdF : Les cartons, c’est fini prévient Deschamps

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après la victoire 2-0 au Kazakhstan : « Chacun est libre d'attendre ce qu'il veut. L'équipe de France est performante et continue de l'être. On fait beaucoup de bonnes choses. Il n'y a pas eu de scores fleuves hier (samedi) non plus. Ce n'est facile pour personne. Il y a un adversaire, l'enchaînement de matches, plus tout ce qu'il y a avant. Ce ne sont pas des excuses. J'ai dit aux joueurs à la causerie de faire le job, de gagner. C'est ric rac mais on a gagné. Il y avait neuf nouveaux joueurs par rapport au match contre l'Ukraine, mais ils avaient déjà un vécu. Je ne vais pas leur enlever le mérite d'avoir bien fait des choses. Les parcours en qualifications sont toujours difficiles, l'essentiel est d'atteindre l’objectif ».