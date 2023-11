EdF ‍: Les Bleus jouent enfin au foot, Deschamps choque Rothen

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a balayé Gibraltar samedi soir à Nice. Une victoire historique sur le score de 14 buts à 0 qui a régalé Jérôme Rothen.

Les hommes de Didier Deschamps en finiront avec leur campagne des éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne ce mardi soir face à la Grèce. L'équipe de France est déjà qualifiée et tentera de faire un sans-faute dans son groupe. Didier Deschamps va procéder à de nombreux changements mais l'objectif sera la victoire. Surtout après la démonstration contre Gibraltar le week-end dernier. D'ailleurs, cette rencontre a fait très plaisir à de nombreux fans et observateurs. C'est le cas de Jérôme Rothen, qui a même été surpris par cette mentalité à part des Bleus.

L'équipe de France impressionne Rothen

🇫🇷 14-0 à Gibraltar, est-ce totalement anecdotique ?



💬 @RothenJerome :"En équipe de France, il y a un vrai état d'esprit et de compétition avec des joueurs qui ne lachent rien et qui veulent battre des records." #RMClive pic.twitter.com/ppbH7pUTJF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 20, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur la mentalité de l'équipe de France. « En général, on ne tire pas d'enseignements sur ce genre de confrontations. Mais là, on peut noter qu'il y a un vrai état d'esprit et de compétition avec des joueurs qui ne lâchent rien et qui veulent battre des records. A la pause, ils ont demandé à combien était le record. Ils voulaient absolument le battre et ils ont marqué les esprits. Je n'ai rien d'autre à dire que bravo. Je les remercie parce qu'en général, on s'embête dans ce genre de matchs. On avait envie de voir combien ils allaient en mettre. Même Deschamps a joué le jeu alors que normalement, il est plutôt épicier. C'était une grande soirée pour le football français », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui espère que les Tricolores continueront avec cet état d'esprit de vainqueur et respectable. A confirmer une nouvelle fois donc contre la Grèce, qui aura sans doute à coeur d'être l'épine dans le pied des Bleus dans leur groupe.