EdF ‍: Lees-Melou chez les Bleus, sa réponse est surprenante

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Homme fort de la saison incroyable de Brest, Pierre Lees-Melou est un candidat crédible à l’Equipe de France selon son entraîneur à Brest, Éric Roy. Mais l’ancien joueur de Nice n’y croit pas.

Auteur du but de la victoire de Brest contre Le Havre ce week-end (1-0), Pierre Lees-Melou est l’homme clé de l’équipe d’Éric Roy. L’ancien milieu de terrain de Nice et de Norwich réalise une saison pleine et s’impose indiscutablement comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Ce n’est pas son entraîneur qui va dire le contraire puisque ce dernier estime carrément que Pierre Lees-Melou mérite… l’Equipe de France. « Il retrouve un peu son flair qu’il avait quand il était un peu plus haut sur le terrain. À son poste aujourd’hui, il y a peu d’équivalents pour moi dans le championnat de France. Il mériterait presque d’avoir une sélection car dans ce rôle-là, à ce poste-là, il plane sur l’équipe et sur la Ligue 1 » s’est enflammé Éric Roy.

Des compliments qui ont logiquement fait plaisir à Pierre Lees-Melou, lequel ne s’estime toutefois pas capable de rejoindre l’Equipe de France. Dans une interview accordée au Télégramme, l’ancien Niçois a calmé le jeu. « Pour être honnête, je n’en ai même jamais rêvé. Parce que la marche est trop haute. J’ai rêvé d’être professionnel, oui, dire le contraire serait mentir, et je vis déjà un rêve en étant pro. Mais l’Équipe de France… Le coach a un peu abusé ! Je n’y pense pas, et je ne pense pas que j’y serai. Pour moi, il n’y a pas de débat » a lancé Pierre Lees-Melou, lequel a sans doute conscience de la concurrence colossale qui règne en Equipe de France à ce poste avec des joueurs confirmés tels que Camavinga, Tchouaméni ou encore Rabiot. Mais l’Euro approche et il est déjà arrivé à Didier Deschamps de surprendre à l’occasion de ses listes (L.Hernandez, Pavard, Kolo Muani). A n’en pas douter et même s’il ne se fait pas d’illusion, Lees-Melou sera devant sa télévision pour les prochaines listes du sélectionneur national.