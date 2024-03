Lees-Melou en équipe de France, Brest appelle Deschamps

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Acteur principal de l'impressionnante saison du Stade Brestois, Pierre Lees-Melou a-t-il encore une chance d’intégrer l’équipe de France ? Son entraîneur Eric Roy l’en croit capable.

Destiné à jouer le maintien en L1 cette saison, Brest surprend tout son monde en étant dauphin du PSG après 24 journées. Deuxième du championnat avec 46 points, soit quatre unités de plus que Monaco (3e), le SB29 est désormais un véritable candidat aux places européennes, et notamment celles pour la Ligue des Champions. Une véritable surprise pour tous les suiveurs du championnat de France, même si plus rien n’est étonnant vu le bon travail réalisé par Eric Roy. Pour tous ces bons résultats, l’entraîneur brestois peut notamment remercier Pierre Lees-Melou. Métronome de l’équipe, le milieu de terrain sait se montrer décisif en plus d’être le rouage essentiel du jeu breton. Dimanche contre Le Havre, c’est d’ailleurs PLM qui a marqué le but de la victoire brestoise (1-0). Passé pro sur le tard après avoir été rejeté du centre de formation de Bordeaux, Lees-Melou est en train de prendre une belle revanche. Si bien que la nouvelle sentinelle à la mode en L1 pourrait mériter sa chance en Bleus, selon Eric Roy.

« Il mériterait presque d’avoir une sélection »

Stade Brestois. Pour son coach Eric Roy, Pierre Lees Melou « plane sur la Ligue 1 » #Stade Brestois #Brest #Ligue 1 @OuestFrance https://t.co/e7yp8Jn46K — guezennec david (@gueze29) March 3, 2024

« Pierre sent bien les coups, il retrouve un peu son flair qu’il avait quand il était un peu plus haut sur le terrain. À son poste aujourd’hui, il y a peu d’équivalents pour moi dans le championnat de France. Il mériterait presque d’avoir une sélection car dans ce rôle-là, à ce poste-là, il plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. Quand je lui avais confié ce nouveau rôle de milieu de terrain organisateur reculé capable de défendre et d’attaquer, on avait beaucoup discuté. Grâce à une bonne entente avec les milieux au-dessus de lui, il est capable de se projeter. Et Pierre il va vite et a cette capacité à faire des différences. Il a une réflexion différente par rapport à son métier. Il arrive à prendre du recul, de la hauteur. Il n’est pas dans les standards du joueur de football professionnel classique, il y a peut-être aussi une éducation et un parcours de vie qui lui font faire la part des choses. Par rapport à ce qu’il a traversé pendant le mercato, où il y avait certainement une déception, pour pouvoir garder ce niveau de jeu, il faut vraiment avoir un état d’esprit au-dessus de la moyenne. Derrière un joueur, il y a toujours un homme et c’est quelqu’un d’exceptionnel », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de Brest, qui sait que la bonne saison du club breton repose en partie sur le talent de Lees-Melou. Tout proche de signer un gros contrat à Rennes lors du dernier mercato hivernal, le joueur de 30 ans espère bien poursuivre sa montée en grade. Jusqu’à atteindre l’équipe de France en vue de l’Euro 2024 ?