EdF : Le vrai patron du foot français, c'est Mbappé !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'a pas voulu laisser passer le comportement de Noël Le Graët envers Zinedine Zidane. Le champion du monde pourrait bien être à l'origine du départ du président de la Fédération Française de Football.

A 24 ans seulement, Kylian Mbappé est déjà une star internationale. En plus du football, le jeune Français développe aussi son image de marque. Sur ses réseaux sociaux, le joueur du PSG s'exprime très rarement. Quand il le fait, ses mots sont donc très commentés. Ces dernières heures, Mbappé n'a pas voulu laisser passer le comportement de Noël Le Graët, jugé irrespectueux envers Zinedine Zidane. Le champion du monde n'a donc pas hésité à piquer le président de la 3F, lui demandant publiquement d'avoir plus de respect pour Zidane. Depuis, c'est une vague énorme de citriques qui s'abat sur NLG et une démission ne semble plus si improbable. Pour Djibril Cissé, les répercussions suite à la sortie de Mbappé prouvent encore une fois la nouvelle importance médiatique du footballeur français.

Mbappé calme Le Graët, Cissé impressionné

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « C'est incroyable ce qu'il a fait. D'avoir l'aplomb d'aller contre son président qu'il voit une fois par mois. Cela prouve l'amour qu'il a pour son pays et ses idoles, dont Zidane. Cela montre aussi sa maturité même si on le savait déjà. C'est courageux. Je trouve ça très très fort. Il y a plein d'autres joueurs qui ont un statut en équipe de France, et il n'y a que lui qui est sorti. Ça montre qu'il a une sacrée paire le petit. Le petit est très puissant. Il arrive à faire plier des présidents de fédés. Vous avez vu le bordel médiatique. Si Le Graët s'excuse, c'est en partie à cause du tweet de Mbappé », a notamment indiqué Djibril Cissé, impressionné par le comportement courageux de Kylian Mbappé et qui espère que le président de la Fédération Française de Football quittera son poste prochainement après cette nouvelle polémique.