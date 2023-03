EdF : Mbappé et la France face à un réel danger

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Nommé capitaine par Didier Deschamps, Kylian Mbappé s’impose désormais comme le leader indiscutable de l’Equipe de France.

Avec les retraites internationales de Karim Benzema, Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda, le vestiaire de l’Equipe de France s’est subitement dépeuplé de tous ses leaders ou presque. Lundi soir, Kylian Mbappé a officiellement été nommé capitaine des Bleus par Didier Deschamps tandis qu’Antoine Griezmann sera le vice-capitaine. En dehors de ses deux joueurs au vécu très important en Equipe de France, le vestiaire des Bleus ne compte plus beaucoup de leaders. Certains vont émerger avec le temps, comme les défenseurs Upamecano et Konaté ou encore Rabiot et pourquoi pas Tchouaméni. Mais pour Bixente Lizarazu, il existe un vrai risque que Kylian Mbappé soit le seul et unique leader charismatique des Bleus à court terme. Et si l’attaquant du PSG est le seul à prendre le leadership de l’équipe, cela ne pourra pas fonctionner selon le champion du monde 1998, qui estime que la France doit au minimum compter un patron par ligne.

Lizarazu espère que Mbappé ne sera pas le seul leader

« Dans toutes les lignes, les Bleus auront aussi besoin de voir émerger des leaders. Kylian Mbappé, le nouveau capitaine tricolore, ne peut pas incarner ce leadership à lui seul. Il pourra compter sur les anciens comme Antoine Griezmann ou Olivier Giroud. Dans une équipe, le capitaine n'est pas le seul et unique "patron" du vestiaire, comme je l'entends parfois... Avoir le brassard, ce n'est pas imposer aux autres mais réussir à les emmener derrière soi, être un guide qui leur montre le bon chemin et qui veille à l'équilibre des troupes. Il sera intéressant de voir comment Mbappé va s'adapter à ce nouveau rôle, mais aussi comment d'autres joueurs vont prendre de la place autour de lui. Ce nouveau contexte s'annonce particulièrement excitant. Mais, pour trouver la bonne direction, les joueurs et le sélectionneur auront besoin de calme et de tranquillité » a estimé Bixente Lizarazu dans L’Equipe. Ce vendredi soir, la France affronte les Pays-Bas au Stade de France. Une première occasion de voir quels seront les joueurs qui donneront de la voix et épauleront Kylian Mbappé dans sa mission de leader des Bleus.