EdF ‍: Le seul joueur de foot des Bleus, Deschamps le vire

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi à la surprise générale, Antoine Griezmann a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. De quoi faire réagir de nombreux observateurs, comme Jérôme Rothen.

Antoine Griezmann a donc décidé de tirer un trait sur l'équipe de France. A 33 ans, le joueur de l'Atlético Madrid ne souhaite plus jouer les seconds rôles avec les Bleus, surtout depuis que Kylian Mbappé a été nommé capitaine. L'annonce de Griezmann est néanmoins surprenante, car le joueur avait clamé son envie de disputer la prochaine Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Pour pas mal d'observateurs, le champion du monde 2018 ne pouvait tout simplement plus collaborer avec Didier Deschamps, qui l'a maltraité. C'est en tout cas l'avis cinglant de Jérôme Rothen.

Griezmann dit stop, Rothen n'est pas surpris

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur la retraite internationale de Griezmann. Et Deschamps en prend pour son grade. « Bravo à lui, il nous a régalés. 137 sélections c'est remarquable. Il a battu des records, c'est le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a gagné la Coupe du monde. Il a marqué l'histoire des Bleus, c'est indéniable. Il a tellement apporté et soutenu, avec cette fierté. Il n'y a jamais eu de fausses notes. (...) Sa sortie n'est pas belle à cause de Deschamps qui l'a maltraité alors que c'est le seul joueur qui puait le foot. Depuis trois ans, Deschamps ne le protégeait plus. Il a été déclassé. Et ça a été illogique pour Griezmann alors qu'il avait l'expérience. La façon de voir le football de Deschamps a évolué et il l'a pris en pleine tronche. Je ne suis pas surpris de cette annonce », a notamment indiqué Jérôme Rothen, bien curieux de voir comment les Bleus se débrouilleront dans les prochains mois sans Griezmann. Deux matchs arrivent en Ligue des Nations. Ce sera l'occasion de le savoir.