Griezmann ‍: Dugarry est dégouté par Deschamps

Par Claude Dautel

L'annonce de la fin de carrière internationale d'Antoine Griezmann a mis en colère Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 estime que Didier Deschamps devrait avoir honte de la manière dont cela se passe.

C'est un secret de Polichinelle, entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, ce n'est pas la franche camaraderie. Mais ce lundi, quelques heures après l'officialisation de la retraite internationale d'Antoine Griezmann via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Duga était fou de rage contre le sélectionneur national. Dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC, l'ancien joueur a confié son écœurement face à cette situation, estimant à la fois que Griezmann méritait une sortie nettement plus grandiose, mais qu'en plus le joueur de l'Atlético de Madrid a 100 fois le niveau nécessaire pour rester en équipe de France et que sa décision n'est pas le fruit du hasard. Christophe Dugarry pense que ce départ brutal cache probablement une situation fortement détériorée en équipe de France, et il pointe du doigt Didier Deschamps.

Griezmann arrête, il s'est passé quelque chose de grave

"𝘈𝘯𝘵𝘰𝘪𝘯𝘦 𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘶 𝘧𝘰𝘰𝘵𝘣𝘢𝘭𝘭 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴, 𝘭’𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦" thread



🗣️ D. Deschamps pic.twitter.com/fvAcHLazlE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2024

« Je suis dégoûté. Je pense qu'un joueur comme ça mérite autre chose que finir par un tweet. C'est le football d'aujourd'hui, il n'y a pas d'humain (...) Si Grizou décide d'arrêter, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Il va falloir que les langues se délient, que les choses soient dites. Ce n'est pas possible que l'histoire entre Griezmann et l'équipe de France s'arrête comme ça. On marche sur la tête quand même. Il est à huit sélections de battre le record d'Hugo Lloris. Au moins, il va chercher cette sélection pour battre le record, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose de grave, a lancé un Christophe Dugarry, qui n’a pas hésité à se moquer du communiqué de Didier Deschamps, avant d’en remettre une grosse couche sur le sélectionneur de l'équipe de France. Deschamps, ses équipes jouent mal et en plus ça se passe mal avec les joueurs. Il ne sait même plus créer des groupes alors. Les zizanies qu'il y a eu pendant l'Euro, ça resurgit. Ça s'explique, ça se comprend. Il est en train de perdre le fil, vraiment. Il est en train de tout perdre. »