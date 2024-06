EdF ‍: Le projet Mbappé de Deschamps fait deux victimes

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Utilisé dans l’axe par Luis Enrique au PSG cette saison, Kylian Mbappé est bien parti pour disputer l’Euro 2024 dans cette position avec l’Equipe de France. Une stratégie risquée de la part de Didier Deschamps.

Pour la première fois en Equipe de France, Kylian Mbappé pourrait occuper le rôle d’avant-centre dans une grande compétition. Systématiquement utilisé dans un couloir par Didier Deschamps jusqu’à présent, avec Karim Benzema ou Olivier Giroud en pointe fixe devant, le nouveau buteur du Real Madrid a joué dans l’axe face au Luxembourg, exilant Marcus Thuram sur le côté gauche. Remplaçant contre le Canada, le capitaine tricolore est entré en jeu… une nouvelle fois au poste de numéro neuf avec Bradley Barcola à sa gauche et Kingsley Coman à sa droite. Au vu des incertitudes en ce qui concerne la forme de Kylian Mbappé et sa capacité à répéter les efforts défensifs sur un côté, Didier Deschamps semble avoir définitivement opté pour ce plan dans l’optique de l’Euro, selon les informations de L’Equipe.

Une stratégie risquée de la part du sélectionneur national, en partie car elle « sacrifie » deux autres joueurs : Marcus Thuram, exilé sur le côté gauche alors qu’il a brillé toute la saison dans l’axe à l’Inter Milan, mais également Antoine Griezmann, qui n’est plus milieu relayeur mais qui a retrouvé un poste plus offensif afin d’épauler l’ancien n°7 du PSG. « Au nom de l'équilibre et avec le choix de placer Mbappé plus proche du but, Deschamps a choisi d'installer Griezmann en second attaquant. Une option qui nuit au rendement offensif du joueur de l'Atlético de Madrid » écrit le quotidien national, avant de poursuivre.

Deschamps fait tout pour protéger Mbappé

« La question du poste de Thuram, elle, l'est déjà. Dans l'esprit du staff et malgré la réussite de l'Intériste au poste de numéro 9 cette saison, il est amené à évoluer côté gauche. C'est dans ce cadre et malgré l'absence de Mbappé qu'il a de nouveau été aligné à ce poste contre le Canada. Pour quel bilan ? L'ex-Sochalien, rigoureux dans ses replacements défensifs, a manqué de repères » constate le journal. Avec Mbappé en pointe, Thuram à gauche, Coman ou Dembélé à droite et Griezmann en numéro dix, l’équilibre défensif est préservé. Offensivement en revanche, on est en droit de douter de l’animation de l’Equipe de France. Ce ne sont pas les matchs face au Luxembourg et au Canada qui ont rassuré les observateurs ainsi que les supporters. Mais il faudra attendre lundi soir et le premier match de l’Euro contre l’Autriche pour que la compétition nous livre ses vérités tant attendues.