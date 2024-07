EdF ‍: « ‍Didier Deschamps est un flemmard ‍», ce consultant craque en direct

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la qualification de la France pour les quarts de finale de l’Euro, les critiques pleuvent sur le jeu proposé par les Bleus et Didier Deschamps en est logiquement tenu comme principal responsable.

Les anti-Deschamps ne se sont pas réconciliés avec le sélectionneur de l’Equipe de France lundi soir, et cela malgré la qualification des Bleus pour les quarts de finale de l’Euro 2024 après la victoire face à la Belgique (1-0). Une nouvelle fois, les Bleus ont été très poussifs à Dusseldorf et s’ils ont décroché leur ticket pour le tour suivant, ils ont éprouvé les mêmes difficultés que lors de la phase de poules. Plus que jamais, l’animation offensive tricolore pose question. Marcus Thuram a encore été décevant, Kylian Mbappé est loin de son meilleur niveau et Antoine Griezmann n’a pas pesé autant que cela était espéré dans le couloir droit. C’est une nouvelle fois grâce à un but contre son camp que la France s’en est sorti, ce qui en dit long sur la marge très faible dont bénéficie l’équipe de Didier Deschamps.

Au micro de Winamax après la victoire de la France contre la Belgique lundi soir, Walid Acherchour a dézingué le sélectionneur des Bleus pour son incapacité à bien faire jouer son équipe. « Quoi qu’il arrive, que ce soit en début de match ou pendant le match, l’aspect minimaliste de Didier Deschamps sur le plan offensif gêne l’Equipe de France et gêne les individualités de cette équipe, c’est mon avis. Je ne dis pas que j’ai la science infuse, mais c’est mon avis. Cette Equipe de France me fait totalement chier. En termes de compétitivité, cette équipe joue à cloche pied, un coup à droite, un coup à gauche, elle n’est pas compétitive offensivement et Didier Deschamps en est le responsable car c’est un immense flemmard » a lancé le consultant, irrité par les prestations peu emballantes de la France, avant de poursuivre.

Walid Acherchour en veut à Didier Deschamps

« Aujourd’hui, il n’a pas travaillé son animation offensive, donc il pense que ce n’est pas possible. Mais ce que tu avais en 2022 avec Dembélé, tu peux l’avoir avec Barcola. Face à des équipes comme la Belgique, l’Autriche ou les Pays-Bas, que ce soit en début de match ou en fin de match, il doit faire des choses et il ne l’a jamais fait » a conclu Walid Acherchour, véritablement déçu par les prestations de l’Equipe de France qui, il faut bien le dire, ne procure pas de grandes émotions à ses supporters durant cet Euro 2024. En cas de sacre en Allemagne cet été, tout cela sera peut-être oublié mais pour l’instant, on ne peut pas dire que l’Equipe de France régale son public. Ce n’est de toute façon pas le plus important aux yeux de Didier Deschamps, et c’est bien tout le problème pour Walid Acherchour ainsi que pour la majorité des observateurs.