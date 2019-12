EdF : Le peuple a parlé, la France recale Karim Benzema

Dans : Equipe de France.

Auteur d’un début de saison énorme avec le Real Madrid, Karim Benzema ne figure toujours pas dans les petits papiers de Didier Deschamps en Equipe de France. Et un sondage confirme que DD est en accord avec une majorité de nos concitoyens.

A six mois de l’Euro 2020, une bonne partie des fans de foot et des observateurs pousse pour un retour de l’attaquant tricolore chez les Bleus. Mais pour Didier Deschamps, il n’est pas réellement envisageable de rappeler Karim Benzema. Une décision qui plaît au grand public puisque selon un sondage de Consumer Science & Analytics, les Français sont opposés à 45 % au retour de l’ancien Lyonnais chez les Bleus tandis que 29 % sont favorables à son come-back et 26 % des Français ne se prononcent pas.

La donne est en revanche bien différente lorsque le sondage se tourne uniquement vers les fans de football. En effet, 66 % des amateurs de ballon rond sont pour le retour de Karim Benzema. Pour Didier Deschamps, le débat n’existe pas en revanche. « Je pense que ce n’est pas un bien pour l’équipe de Franc. Je n’ai pas dit que c’était un mal. Ce n’est pas non plus pour mon plaisir ou à l’encontre de… Mais c’est parce que je considère les choses par rapport à l’équipe de France et ce que représente ce maillot. C’est tout » avait déclaré, il y a quelques semaines, le boss des Bleus dans un entretien accordé à TF1. Concernant Karim Benzema, c'est ce lundi que l'attaquant madrilène va savoir si l'enquête sur l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena est recalé...ou pas.