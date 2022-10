Edf : Le Mondial au Qatar, un Lyonnais en rêve !

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Malgré une saison 2021/2022 compliquée pour l'OL, le club rhodanien a eu la chance de voir éclore de nouvelles pépites venues tout droit du centre de formation. Parmi elles, Castello Lukeba qui se voit déjà intégrer l'Équipe de France et espère être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar.

Seulement 19 ans, mais Lukeba transpire déjà la maturité. Avec Malo Gusto, il fait partie de la nouvelle défense lyonnaise, issue du centre de formation des Gones. Cette saison, il s'impose encore plus comme l'un des tauliers de l'arrière-garde de l'OL. Malgré la septième place de Lyon en Ligue 1, Lukeba sort du lot et impressionne grâce à sa sérénité, sa vitesse et sa maturité. Il est également un joueur clé de l'Équipe de France espoir sous les ordres de Sylvain Ripoll. Mais Castello Lukeba en veut plus et aimerait déjà intégrer les Bleus de Didier Deschamps.

Lukeba est prêt à jouer la Coupe du monde

Au cours d'un entretien avec le magazine Onze Mondial, Lukeba s'est confié sur ses ambitions avec l'OL, mais également son ressenti sur ses chances de disputer le mondial avec les Tricolores. « Il faut demander au sélectionneur. Peut-être que certains diront que c’est trop tôt, mais moi, j’y pense. Je ne me mets pas la pression par rapport à ça parce que je sais que cela passe par mes performances en club, mais c’est dans un coin de ma tête. Pourquoi pas » a expliqué le natif de Lyon qui malgré la rude concurrence à son poste, interpelle Didier Deschamps. Reste à savoir si le sélectionneur français répondra à cet appel du pied. En attendant, Lukeba se concentre sur sa saison avec l'OL qui reste sur quatre défaite d'affilée et qui doit impérativement gagner vendredi 7 octobre contre Toulouse pour se relancer en championnat.