EdF ‍: Le grand retour de Thauvin, Deschamps y croit aussi

Par Eric Bethsy

Très en vue avec l’Udinese, Florian Thauvin a de nouveau attiré l’attention de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France lui a envoyé une pré-convocation pour le prochain rassemblement des Bleus. Une possible surprise dans la liste que le technicien dévoilera le jeudi 3 octobre.

Cinq ans plus tard, on pourrait bien revoir Florian Thauvin sous le maillot de l’équipe de France. L’hypothèse semblait improbable pour le champion du monde 2018 dont la dernière sélection remonte au mois de juin 2019, c’était lors d’un match des éliminatoires de l’Euro contre Andorre (victoire 0-4). Mais l’international français a pris une nouvelle dimension à l’Udinese. Cette saison, l’ailier de 31 ans compte déjà 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Thauvin pré-convoqué en Bleu

Des statistiques qui contribuent largement à l’actuelle troisième place de son équipe en Serie A. Du coup, Didier Deschamps n’a pas attendu qu’une chaîne française achète enfin les droits du championnat italien. Le staff du sélectionneur tricolore a suivi les récentes performances de Florian Thauvin. Et selon les informations de L’Equipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été pré-convoqué pour le prochain rassemblement durant lequel les Bleus iront défier l’Israël et la Belgique (10 et 14 octobre) en Ligue des Nations.

Bien sûr, l’ailier droit n’est pas certain de figurer dans la liste définitive qui sera dévoilée le jeudi 3 octobre. Une rude concurrence existe toujours dans le secteur offensif désormais renforcé par le Bavarois Michael Olise, un autre gaucher spécialiste du couloir droit. Il n’empêche que cette pré-convocation, la première depuis son arrivée en Italie à l’hiver 2023, fait le bonheur de l’Udinese, ajoute le site du quotidien sportif. Il s’agit effectivement d’une belle récompense pour Florian Thauvin dont une éventuelle convocation ne serait pas une surprise pour son ancien coach Rudi Garcia.