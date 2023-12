EdF ‍: Le futur "9" des Bleus est fan de Benzema, ce n'est pas Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison époustouflant avec l’Inter Milan, Marcus Thuram est un sérieux prétendant à la place de titulaire à la pointe de l’attaque de l’Equipe de France pour l’Euro 2024 en Allemagne cet été.

Sa signature à l’Inter Milan est l’un des gros coups du mercato estival, d’autant que le club italien n’a pas payé un centime pour recruter Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Depuis le début de la saison, l’attaquant tricolore enchaîne les bonnes prestations et ses statistiques sont au rendez-vous avec 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Des chiffres qui confirment le nouveau statut de Marcus Thuram, titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque de l’Inter Milan au côté de Lautaro Martinez.

Marcus Thuram refuse le PSG, sa réponse très cash à Mbappé https://t.co/JIhkueAEyz — Foot01.com (@Foot01_com) December 11, 2023

Chez les Bleus, le frère de Khephren s’impose comme l’une des solutions viables de Didier Deschamps à la pointe de l’attaque. Afin de briller à ce poste, Marcus Thuram a reçu de précieux conseils. Dans une interview accordée à Canal +, il raconte notamment que Karim Benzema lui a délivré de précieuses astuces afin de s’épanouir pleinement dans ce rôle d’avant-centre. « Oui c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer en équipe de France. Qui m'a beaucoup parlé et à qui j'ai beaucoup parlé lors de mon passage en tant que numéro 9 » raconte Marcus Thuram avant de conclure.

Les conseils de Karim Benzema à Marcus Thuram

« Il arrive vraiment à bien t'expliquer parce que tout ce qu'il fait est très intelligent dans le jeu. C'est un livre ouvert et j'ai pu piocher plein de conseils. Si je devais en retenir un seul, c'est que quel que soit l'endroit où tu te situes sur le terrain, il y a une réponse juste à apporter » a raconté Marcus Thuram, à qui il arrivait de jouer sur le côté il y a encore peu de temps sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. Mais qui s’est désormais imposé comme un joueur d’axe, que ce soit sous les couleurs de l’Inter Milan ou celles de l’Equipe de France. Et qui espère griller la concurrence d’Olivier Giroud et de Randal Kolo Muani pour être le titulaire aux yeux de Didier Deschamps au poste de numéro neuf lors de l’Euro en Allemagne dans six mois.