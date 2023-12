Marcus Thuram refuse le PSG, sa réponse très cash à Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très proches en Equipe de France, Kylian Mbappé et Marcus Thuram auraient pu se retrouver au PSG cet été. Mais l’ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach, libre en juin dernier, a finalement opté pour l’Inter Milan.

Auteur de 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Marcus Thuram ne doit pas regretter son choix. En effet, il s’est imposé dans une équipe à la lutte pour le titre en Série A et qui souhaite confirmer son nouveau statut en Ligue des Champions après avoir disputé la finale l’an passé. Au côté du capitaine Lautaro Martinez, il forme un très bon duo en attaque et son temps de jeu important en fait un sérieux prétendant à la place de titulaire au poste de numéro neuf en Equipe de France.

L’été dernier, Marcus Thuram aurait néanmoins pu faire un choix bien différent en signant au Paris Saint-Germain, qui l’avait approché avant de se rabattre sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Dans une interview accordée à Canal +, le frère de Khephren Thuram est revenu sur son choix de signer à l’Inter plutôt que d’accorder sa préférence au PSG. Il a notamment répondu à une question de Kylian Mbappé, qui lui a demandé pour quelle raison il avait snobé le club de la capitale française. Sa réponse est cash et sans détour.

« Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris » a d’abord répondu Marcus Thuram avant de poursuivre. « Je n’ai jamais demandé de garanties de temps de jeu, je ne pense pas que ça existe. Quand tu vas dans un club, c’est pour t’imposer ou pas. C’était une question de feeling. L’Inter était là il y a deux ans, l’Inter m’a toujours vu comme un numéro 9, donc c’était un choix limpide » explique Marcus Thuram, qui n'a donc jamais réellement songé à signer au Paris Saint-Germain. L’été dernier, l’attaquant des Bleus avait été courtisé par de nombreux clubs, en quête d’un avant-centre et qui souhaitaient bondir sur l’opportunité Marcus Thuram à zéro euro. C’est donc l’Inter Milan qui a raflé la mise et qui peut s’en réjouir au vu des performances de l’international français depuis le début de la saison en Série A.