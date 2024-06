EdF ‍: Lacazette a dit oui aux JO, Henry est sur les fesses

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Thierry Henry attend beaucoup des joueurs qu'il a sélectionnés pour disputer les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Alexandre Lacazette fait partie de l'aventure et le Lyonnais ne compte pas faire de la figuration pendant la compétition.

L'équipe de France Olympique aura la pression dans quelques semaines maintenant. L'objectif est clairement d'aller chercher la médaille d'or. Pour cela, Thierry Henry a dû composer le meilleur groupe possible malgré les difficultés pour le faire. Peu de clubs lui ont facilité la tâche. Il fallait donc être ingénieux. Thierry Henry a pris la décision de faire confiance à Alexandre Lacazette pour compléter son groupe et montrer la voie à ses partenaires. Une surprise compte tenu du fait que le Lyonnais n'est plus sélectionné avec les A de Didier Deschamps et qu'il garde une certaine rancune envers le champion du monde 98. Cependant, il est particulièrement motivé à l'idée de briller sous les ordres de Thierry Henry.

Lacazette, Henry est conscient de la situation

Ce lundi en conférence de presse, le sélectionneur français en a d'ailleurs dit plus sur l'état d'esprit d'Alexandre Lacazette malgré son histoire tumultueuse avec les Bleus : « C'est vrai qu'il y a toujours eu une histoire bizarre entre lui et les A. Je l'ai vu content d'être là. (..) Quand Alexandre a pris l'ampleur de ce qui pouvait se passer, aller chercher une médaille d'or en France, les JO, c'est quand même assez important. À partir de ce moment-là, c'est devenu assez facile ». Alexandre Lacazette sera le vrai grand leader de cette sélection française lors de ses Jeux Olympiques. Réussir à glaner une médaille d'or serait un sacré accomplissement pour lui et une revanche sur Didier Deschamps qu'il ne sera pas près d'oublier avant de s'occuper de son avenir au mercato. Il se dit qu'il pourrait quitter l'OL pour rejoindre l'Arabie saoudite...