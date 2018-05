EdF : La réaction de Benzema à la liste de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Non convoqué depuis désormais trois ans, Karim Benzema ne se faisait certainement aucune illusion ce jeudi soir lors de l’annonce de la liste des 23 pour la Coupe du monde.

Sans surprise donc l’attaquant du Real Madrid ne sera pas en Russie avec l’équipe de France, dans un choix fort effectué par Didier Deschamps et justifié « au nom du groupe ». Les anti et les pro Benzema pourront, comme à l’Euro 2016, refaire les matchs et débattre au sujet de cette absence qui n’est clairement pas pour des raisons sportives.

En attendant, l’ancien lyonnais, qui avait avoué avoir du mal à vivre les périodes internationales étant donné qu’il se retrouve quasiment tout seul au Real Madrid, aura de longues vacances et a essayé de prendre cette décision du sélectionneur avec le sourire. Même s’il s’agit plus d’un moue marquant son indifférence à ce choix, lui qui s’est pris en vidéo sur Instagram dans une salle de musculation, histoire de préciser qu’il ne perdait pas de temps pour travailler.