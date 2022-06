EdF : La Ligue des Nations fait flipper les Français

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les deux résultats décevants d'une équipe de France moribonde en Ligue des Nations ont de quoi inquiéter. C'est d'ailleurs le cas dans l'hexagone selon un sondage.

L’équipe de France est en mode « dents de scie » ces dernières années, et cela ne provoque pas un énorme élan de confiance avant la Coupe du monde. Les Bleus ont été sacrés champions du monde en 2018 avant de tomber de très haut face à la Suisse à l’Euro suivant. Le succès en Ligue des Nations dans la foulée a permis de faire oublier ce fiasco, mais les matchs de ce mois de juin ne rassurent pas. Une défense perméable, un jeu peu séduisant, le niveau n’est pas suffisant. Et les Français s’en rendent bien compte, comme l’atteste ce sondage Odoxa réalisé pour RTL. En effet, chez les amateurs de football, ils sont 59 % à être inquiet après les derniers matchs de l’équipe de France. Et parmi ceux qui sont inquiets, plus de la moitié (52 %) estiment qu’il s’agit de sérieux problèmes structurels, et pas seulement de la fatigue de fin de saison.

Deux matchs pour redresser la barre

Plus que 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 pour venir encourager les Bleus face à la Croatie ce lundi au Stade de France 🏟🇫🇷



🎟 https://t.co/TCs6GFWn0A pic.twitter.com/iSFypIYNzZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2022

Néanmoins, la confiance est toujours de mise pour Didier Deschamps, qui a toujours les Français dans la poche. Ils sont en effet 80 % à estimer qu’il sait où il va avec son équipe et maitrise donc la situation. Même si clairement, le sélectionneur national tâtonne avec sa défense à 3 axiaux désirée par les joueurs, et pas forcément convaincante jusqu’à présent. Des Bleus guère convaincants, mais pas forcément inquiétants en vue de la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans seulement cinq mois. Il reste toutefois deux matchs, contre l’Autriche et à nouveau face à la Croatie, pour montrer un visage plus convaincant et effectuer les derniers réglages. Car avec la saison qui démarrera dès le mois de juillet, les matchs vont s’enchainer jusqu’à la défense du titre mondial par les Bleus.