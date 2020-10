EdF : La hype Jules Koundé atteint les Bleus

Dans : Equipe de France.

Révélé à Bordeaux, parti au FC Séville dans une relative discrétion malgré le montant de 25 ME, Jules Koundé s’éclate totalement en Andalousie.

Le défenseur central de 21 ans, rapidement devenu titulaire, a fait forte impression notamment dans la phase finale de l’Europa League en août dernier. Depuis, ses progrès sont encore plus éclatants, et son dernier match face à un club français, Rennes ce mercredi, l’atteste. Précis balle au pied, costaud dans les duels et intelligent dans la lecture du jeu, le natif de Paris est un roc et forme une charnière difficile à transpercer avec Diego Carlos. Une réussite qui lui donne légitimement des ambitions pour l’avenir, notamment chez les Bleus.

« Je pense que c’est le travail, c’est aussi l’expérience de jouer des gros matchs ici, et d’en jouer beaucoup. Je suis toujours concentré sur ma progression, je pense que je peux améliorer plein d’aspects de mon jeu encore, mais je suis content de mon match aujourd’hui. Bien sûr que c’est présent dans mon esprit, je fais tout pour avoir l’opportunité, la chance, d’évoluer avec les A. Je sais qu’il y a du monde en défense centrale, mais je me contente de donner mon maximum au quotidien avec Séville et les Espoirs. Et puis si ça doit venir, ça viendra », a souligné sur RMC un Jules Koundé qui a de nombreux sympathisants dans cette optique. A l’heure où Didier Deschamps a encore récemment appelé Kurt Zouma ou Dayot Upamecano, des places sont quand même à prendre en équipe de France dans ce secteur de jeu.