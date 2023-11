EdF ‍: La France peut enfin battre l’Argentine, mais à une condition

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir en Grèce, l'équipe de France en terminera avec sa campagne des éliminatoires de l'Euro 2024. Un enjeu majeur sera présent lors de cette rencontre.

L'équipe de France fait un parcours parfait pour le moment dans son groupe de qualification pour l'Euro 2024. Face à Gibraltar ce samedi soir à Nice, les Bleus de Didier Deschamps ont fait parler la poudre, inscrivant 14 buts à leurs adversaires. En Grèce mardi, ils pourraient terminer de la meilleure des manières avec un nouveau succès. Surtout qu'en cas de victoire, la France assurerait sa place comme tête de série pour le prochain tirage mais aura également une belle surprise à la clé...

Une petite revanche contre l'Argentine

En effet, si les doubles champions du monde battent les Grecs, ils finiront l'année à la première place au classement FIFA. Tout simplement une première depuis 2001. Eurosport rappelle ces dernières heures que selon les nouvelles modalités de calcul du classement, l'Argentine a perdu 17 points (1843,865) après sa défaite contre l'Uruguay et se place maintenant derrière l'équipe de France, qui compte 1877,61 points après sa très large victoire face à Gibraltar. Si les Bleus seront donc aux prises avec les champions d'Europe 2004 mardi soir pour terminer leur année, les champions du monde 2022 devront eux faire face au Brésil. Tous les voyants sont normalement au vert pour les hommes de Didier Deschamps. Ces derniers paraissent déterminés à faire le travail et marquer un peu plus les esprits avant une année 2024 qui sera une nouvelle fois chargée en émotion. Comme indiqué par Kylian Mbappé à TF1, l'objectif sera de tout gagner, à commencer par l'Euro 2024 et peut-être les Jeux Olympiques pour le crack du Paris Saint-Germain.