EdF ‍: La France fait le show, Hervé Renard s'énerve

Dans un match riche en buts, l’Equipe de France féminine s’est imposée face au Panama (6-3) ce mercredi midi, assurant la première place du groupe et la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Après la frayeur du premier match nul contre la Jamaïque, les joueuses de l’Equipe de France s’est bien reprise et a terminé la phase de groupe à la première place ce mercredi. Après la victoire contre le Brésil samedi, les joueuses d’Hervé Renard ont fait le show en balayant le Panama (6-3) dans un match très riche en buts. A l’occasion de ce match, le plus simple sur le papier pour les joueuses tricolores, le sélectionneur des Bleues avait fait tourner. Malgré cela, il regrette le manque de sérieux défensif de son équipe.

En conférence de presse, l’ex-sélectionneur de l’Arabie Saoudite n’a pas caché sa frustration devant les trois buts encaissés par son équipe. De toute évidence, il faudra montrer un visage bien plus solide et consistant mardi prochain en huitième de finale pour espérer une qualification. « Il y a beaucoup de choses qui m’ont déplu, mais on va les occulter, on va retenir que la Jamaïque a fait match nul et que le Brésil est éliminé. Comme quoi, c’était un groupe difficile. Ce soir, c’était plus facile, mais on aurait dû se rendre la chose encore plus facile » a analysé Hervé Renard après la victoire de son équipe, avant de conclure.

Hervé Renard attend plus de sérieux de ses joueuses

« Quand on a mis de l’efficacité, ça a été, mais quand on a commencé à faire n’importe quoi, on est tombé dans la difficulté. Il faut respecter le football. Bravo pour le résultat et la première place, on tourne la page de ce premier tour, il est accompli. On rentre dans les matchs de vérité, dans la vraie compétition, ça ne va pas être facile, mais on est prêts. On a pu gérer, on va bien se préparer pour un match qui ne va pas être simple » a fait savoir l’entraîneur de l’Equipe de France féminine, qui sait que son équipe devra être plus compacte et concéder moins de situations à son adversaire pour espérer un bon résultat en huitièmes de finale.