EdF : La France championne du monde, il y a mieux pour Meunier

Dans : Equipe de France.

Suite aux qualifications de la France et de la Belgique pour la phase finale de l’Euro 2021, Thomas Meunier n’a pas hésité à tacler un peu les Bleus de Didier Deschamps...

Trois ans après, les Belges n’ont toujours pas digéré leur défaite en demi-finale de la Coupe du Monde contre la France. Le « seum » est toujours présent dans les rangs de l’équipe de Roberto Martínez. Il faut dire que les Diables Rouges n’ont pas vraiment pu passer à autre chose, vu que la Belgique n’a affronté aucun gros bras pendant cet Euro. En tout cas, avec trois victoires en autant de matchs, le plat-pays est le seul à avoir fait un sans-faute pendant la phase de poules, comme l'Italie et les Pays-Bas. Autant dire que la première nation au classement UEFA fait partie des favoris de ce championnat d’Europe. Mais pour aller au bout, et oublier la déception russe, la Belgique devra faire un énorme parcours. Puisque dès les huitièmes de finale, il faudra affronter le Portugal, puis potentiellement l’Italie en quarts, la France en demies et l’Allemagne en finale. Un parcours du combattant que Thomas Meunier espère bien mener jusqu’à son terme, surtout en battant la France en forme de revanche.

« Gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde »

Car l’ancien défenseur du PSG n’a pas oublié ce revers contre les Bleus. Et c’est donc avec plein de mauvaise foi que Meunier explique viser plus l’Euro que le Mondial durant sa carrière. « Gagner l'Euro, c'est encore plus valorisant que de gagner la Coupe du monde au vu des équipes et du niveau affiché. Gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde. Les meilleures équipes sont européennes, les plus grands joueurs hormis le Brésil, tout se situe en Europe », a lancé, sur la RTBF, le latéral droit du Borussia Dortmund, qui ne dira sûrement pas la même chose en 2022, quand il sera à côté du trophée de la Coupe du Monde au Qatar...