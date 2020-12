EdF : Les Belges ont le seum, Deschamps chambre

Dans : Equipe de France.

L’année prochaine, l’Equipe de France retrouvera la Belgique lors des demi-finales de la Ligue des Nations.

Un choc très attendu entre les deux formations, trois ans après la demi-finale de la Coupe du monde en Russie. A l’époque, la victoire française (1-0) avait nourri d’immenses regrets chez les Belges, globalement dominateurs. Le fameux « seum » des Belges est devenu légendaire, ce qui n’amuse pas pour autant Didier Deschamps. Dans une interview accordée à la Fédération Française de Football à l’occasion d’un bilan de l’année 2020, le sélectionneur des Bleus est revenu sur la victoire tricolore contre la Belgique, estimant par ailleurs qu’il comprenait totalement l’état d’esprit revanchard des Belges envers la France.

« Ce sont de belles retrouvailles en perspective. Ce sera à Turin où ça me fait plaisir de retourner. On avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finales de la Coupe du monde. Notre victoire (1-0) avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd’hui, je peux comprendre leur déception. On va se retrouver, ce sera une demi-finale aussi même si évidemment elle n’aura pas la même importance. On a d’autres rendez-vous très importants avant mais avoir dans notre agenda ce Final 4 au mois d’octobre, quand on est compétiteur, c’est plutôt agréable » a lancé Didier Deschamps, très heureux de la qualification pour le Final 8 de la Ligue des Nations et qui prendra évidemment avec le plus grand sérieux ce rendez-vous prévu en octobre. En espérant évidemment que l’Equipe de France, qui aura disputé l’Euro d’ici-là, abordera cette compétition dans la peau du champion d’Europe en titre…