EdF ‍: La France a le pire jeu au monde, Courbis en pleurs

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a réussi son entrée en lice à l'Euro Espoirs et prenant le meilleur sur l'Italie. Mais le niveau de jeu affiché face aux Transalpins inquiète certains observateurs.

Les hommes de Sylvain Ripoll l'ont échappé belle contre l'Italie lors de leur premier match à l'Euro 2023. Sans quelques erreurs d'arbitrage, les Bleuets auraient été tenus en échec et ce, malgré une équipe très séduisante sur le papier. Depuis quelques années maintenant, malgré une génération de joueurs formidable, l'équipe de France peine à avoir un jeu collectif entrainant. Certains observateurs n'arrivent pas à comprendre comment cette tendance peut perdurer, que ce soit chez les Bleuets ou en équipe de France A. Rolland Courbis ne dira pas le contraire.

Des Bleuets moribonds, le foot français l'inquiète

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas mâché ses mots au moment de parler du visage de l'équipe de France en général. Il espère voir des Bleuets bien plus séduisants face à la Norvège ce dimanche : « J'essaie de voir des progrès de joueurs qui sont, pour moi, talentueux. Quand je vois la composition du groupe, je me dis que ce sera compliqué pour les adversaires de l'équipe de France. Je suis déçu car je n'arrive pas à retrouver une identité, des principes. Les Espoirs sont derrière l'équipe A. Sylvain Ripoll doit pouvoir faire mieux. Il faut se servir de ce premier match, qui a été complètement raté. Il y a les Dieux du football qui, par concours de circonstances, nous permettent de gagner ce match. Je les vois derniers de toutes les équipes que j'ai pu voir. Je ne vois pas une équipe qui joue moins bien que l'équipe de France que j'ai vue ». Il reste donc du travail pour les hommes de Sylvain Ripoll, qui devront faire abstraction des critiques pour aller chercher quelque chose lors de cet Euro 2023. En tout cas, on ne peut pas dire que le visage montré soit très rassurant pour la suite.