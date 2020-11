EdF : Kylian Mbappé forfait contre le Portugal !

Dans : Equipe de France.

Pour défier le Portugal ce samedi soir, l'équipe de France devra se passer de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG, blessé, n'a pas été retenu par Didier Deschamps.

Arrivé blessé à Clairefonfaine en début de semaine, Kylian Mbappé n'avait pas joué contre la Finlande, mercredi au Stade de France, et c'est désormais une certitude il ne disputera pas non plus la rencontre face au Portugal pour le compte de la Ligue des Nations à Lisbonne. Le Parisien révèle en effet que Didier Deschamps n'a pas retenu le champion du monde du Paris Saint-Germain sur la liste des 23 joueurs transmise à l'UEFA pour ce choc contre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Kylian Mbappé a pris part ce samedi matin à la petite séance d'échauffement, mais le sélectionneur ne veut pas prendre des risques inconsidérés avec le joueur du PSG, lequel n'a pas encore pleinement récupéré du souci à la cuisse connu lors du match contre Nantes fin octobre.

Forfait pour Portugal-France, Kylian Mbappé va cependant rester avec l'équipe de France, sa participation au match contre la Suède, mardi en France, n'étant pas encore remise en cause définitivement. Contrairement à Neymar, qui a été renvoyé à Paris par le Brésil, ou Moise Kean, lui aussi de retour dans la capitale, Mbappé va continuer à travailler avec les Bleus. De quoi susciter encore bien des polémiques.