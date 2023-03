Cherki et Gouiri vers l’Algérie, la FFF n'y est pour rien

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Présents lors du dernier rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki et Amine Gouiri pourraient ne plus revenir. Les deux Franco-Algériens auraient décidé de rejoindre les Fennecs.

Après Houssem Aouar, Badredine Bouanani et Jaouen Hadjam, d’autres bi-nationaux pourraient bientôt choisir l’Algérie. C’est en tout cas la tendance évoquée par Romain Molina. Selon le journaliste, les pressions exercées par la Fédération Française de Football, notamment chez les Espoirs, passent mal chez certains joueurs à qui l’on aurait demandé de ne pas faire le ramadan. Résultat, les Bleuets Rayan Cherki et Amine Gouiri se dirigeraient vers les Fennecs. L’information a pourtant a été démentie quelques heures plus tard.

ANALYSE / Les pressions liées au Ramadan en équipe de Francehttps://t.co/WbHe98KKBa



Un comparatif avec la politique anglaise (totalement différente), et ce qui s'est vraiment passé en EDF, notamment chez les espoirs et U18.



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) March 27, 2023

Ce vendredi, la radio RMC indique que les deux joueurs formés à l’Olympique Lyonnais n’ont pris aucune décision quant à leur avenir en sélection. On apprend tout de même que le joueur du Stade Rennais « pourrait se poser la question à court ou moyen terme ». Mais pour le moment, l’attaquant de 23 ans, après 26 sélections en équipe de France Espoirs, prévoit de disputer l’Euro cet été. Une chose est sûre, c’est que leur sélectionneur Sylvain Ripoll ne fera rien pour influencer leur choix. Le sélectionneur des Bleuets a récemment affirmé qu’il respectait la décision des bi-nationaux. Et aucune consigne particulière n'a été passée au sujet du ramadan ou des croyances de chacun, qui ne posent aucun problème chez les A non plus.

Ripoll respectera leur décision

« Que l’équipe de France soit moins attractive, je ne le pense pas, a confiait le technicien pendant la trêve internationale. (…) Je n’ai pas de doute sur l’attractivité de l’équipe de France. Le bon parcours de ces équipes-là, je pense notamment au Maroc sur la dernière Coupe du Monde ou à l’Algérie à la CAN, les rend attractives. Il faut laisser les joueurs cheminer, faire leur choix, tout en leur portant l’intérêt qu’on leur porte. Après, ils sont libres et nous on respecte. » De toute façon, le sélectionneur et la FFF sont impuissants sur ces dossiers et le choix sera avant tout sportif, certains joueurs ayant bien compris que l'avenir pour eux chez les Bleus était bouché étant donné l'énorme réservoir de l'équipe de France.