EdF : Klopp félicite l'ennuyeux Deschamps... à sa façon

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Premier League.

Si le titre de champion du monde de l’Equipe de France a bien évidemment rempli de joie les Français, il a néanmoins provoqué bon nombre de débats sur la méthode Deschamps. Parfaite car gagnante selon certains, ennuyeuse à mourir selon d’autres… L’ancien coach de l’OM ne fait pas totalement l’unanimité malgré la deuxième étoile décrochée mi-juillet. Dans une interview accordée à France Football, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s’est exprimé au sujet du sélectionneur tricolore. Adepte d’un jeu totalement différent, l’entraîneur allemand reconnaît qu’il s’est parfois ennuyé devant les Bleus. Mais il souligne une chose : la maturité tactique de Deschamps a permis à la France d’aller au bout.

« La France avait les bons joueurs et la bonne tactique. Didier Deschamps aurait pu faire complètement autre chose de cette équipe. Les laisser jouer, courir, exciter toute la planète pour montrer à quel point le football français était beau. Mais il a fait preuve d'une grande maturité. Il a calmé et discipliné tout le monde, quitte à rendre les matches parfois un peu ennuyeux. Le boulot d'un technicien, c'est d'utiliser les qualités de son équipe de la meilleure façon » s’est exprimé le fantasque entraîneur allemand des Reds, lequel félicite donc Didier Deschamps. Mais s’il reconnaît ses mérites, on imagine assez aisément qu’il ne s’inspira pas du natif de Bayonne…