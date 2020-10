EdF : Karim Benzema mérite la France, le scandale doit cesser

Dans : Equipe de France.

Blacklisté depuis plus de cinq ans par Didier Deschamps en équipe de France, Karim Benzema ne croit plus vraiment à son retour chez les Bleus…

Il faut dire que le sélectionneur tricolore ne semble pas prêt à donner une seconde chance à l’attaquant du Real Madrid, comme il a pu le faire cette année avec Adrien Rabiot, malgré son refus de sélection avant la Coupe du Monde 2018. Sous la menace d'un procès dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena depuis 2015, KB9 est toujours mis en examen « pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs ». Un problème judiciaire qui explique en partie l'absence de Benzema chez les Bleus. Mais pour Robert Pirès, Deschamps ferait mieux de passer outre cette barrière-là pour rappeler, enfin, le meilleur buteur français du moment.

« Benzema en équipe de France ? Je vais parler du footballeur. Ce qu'il s'est passé avec Valbuena ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon affaire. Mais pour ce qu'il fait avec le Real Madrid, c'est clair qu'il mérite d'être en sélection. Pourquoi ? Cela fait neuf ou dix ans qu'il joue avec le Real Madrid, qu'il triomphe, marque des buts et gagne des titres. C'est un des meilleurs attaquants d'Europe. Après, c'est un sujet compliqué entre lui et Deschamps », a lâché, dans une interview publiée sur AS, le champion du monde 98, qui sait que Benzema ne ferait pas tâche dans cette équipe de France en vue de l'Euro 2021, et même si Olivier Giroud continue à planter des buts...