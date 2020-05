EdF : Honte à la Bundesliga, Deschamps frappe fort !

Dans : Equipe de France.

Mardi en début de soirée, les fans de foot se sont régalés devant le Klassiker opposant le Bayern Munich au Borussia Dortmund.

Malgré un beau spectacle et alors que la reprise de la Bundesliga comble une majorité des amateurs de ballon rond, certains personnages influents du football français ne sont pas convaincus par le redémarrage express du championnat de nos voisins allemands. C’est notamment le cas du sélectionneur tricolore, Didier Deschamps. Dans une interview accordée au Parisien, l’ancien entraîneur de Monaco et de l’OM a même pointé l’incohérence d’un certain nombre de points du protocole de la reprise de la Bundesliga.

« Certaines images me semblent tellement incohérentes… Je vois des joueurs disputer une rencontre avec tous les éléments propres au football : à savoir des contacts et des accrochages. Et, puis, on aperçoit en tribune des remplaçants masqués à deux mètres de distance les uns des autres. Sincèrement, je ne comprends pas. Ils sont dans la même enceinte, susceptibles d'entrer en jeu à tout moment. En tribunes, le risque est-il accru ? Quelle incohérence ! Je n'aime pas ça. La reprise répond simplement à une problématique économique » explique Didier Deschamps, saluant au passage la décision du football français d’arrêter la saison 2019-2020. « Il faut l'accepter. Une seule personnalité du football est au-dessus de la mêlée, c'est le président de la Fédération (Noël Le Graët). Mon président est dans son rôle et sait très bien prendre les bonnes décisions au bon moment quand la situation l'exige ». Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir à l’heure où Jean-Michel Aulas et certains Sénateurs ont tenté d’obtenir la reprise de la saison de Ligue 1. Sans succès, pour l’instant.