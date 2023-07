Zidane célèbre France 98, Dugarry et Deschamps la guerre est finie

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France remportait la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Afin de célébrer cette prouesse, Zinedine Zidane organise ce mercredi à Aix-en-Provence un tournoi de foot à 5.

Que le temps passe vite. Il y a désormais 25 ans, l'équipe de France remportait la première Coupe du monde de son histoire en battant le Brésil. Un exploit majuscule dans l'histoire du football français. Grand artisan du premier sacre dans un Mondial des Bleus avec notamment un doublé en finale, Zinedine Zidane tient à marquer le coup ce mercredi. Le Ballon d'Or 1998 organise un tournoi de foot à 5 à Aix-en-Provence. Un événement qui réunira notamment Didier Deschamps et sept autres champions du monde 1998, à savoir Bernard Diomède, Lionel Charbonnier, Christian Karembeu, Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Alain Boghossian et Christophe Dugarry. Peut-être l'occasion pour Dugarry et Deschamps de mettre les choses à plat, eux qui sont en froid depuis de nombreuses années.

Quelques absents de marque pour l'événement

12/07/98 - 1998 World Cup Final



Zidane vs Brazil pic.twitter.com/h6QIKhIYXJ — Stop That Zizou (@StopThatZizou) July 12, 2023

Parmi les grandes absences de cet événement symbolique, on peut en revanche citer celles d'Aimé Jacquet pour des raisons familiales ou encore de Youri Djorkaeff pour des raisons professionnelles liées à la Coupe du monde féminine. Roger Lemerre, adjoint d'Aimé Jacquet lors de la Coupe du monde 1998 puis sélectionneur champion d'Europe en 2000, sera lui de la partie. « L’invitation a été lancée assez tard et certains champions du monde 1998 ont été dans l’impossibilité de se libérer », a d'ailleurs avoué Henri Emile. Concernant les conditions de ce tournoi de football à 5, les rencontres auront lieu de 14h à 18h30 devant 250 spectateurs maximum, qui ont chacun d'eux dû payer 40 euros. Mais après tout quand on aime, on ne compte pas.