EdF ‍: Hervé Renard regarde ailleurs, les joueuses lui pardonnent

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En pleine CAN, la Côte d’Ivoire a tenté un coup surprenant avec une demande de « prêt » pour Hervé Renard afin de compenser la démission de Jean-Louis Gasset. Le sélectionneur de l’Equipe de France féminine était très chaud, mais la FFF a refusé de libérer son technicien.

Hervé Renard s’est retrouvé dans une position totalement inédite il y a quelques semaines. En pleine CAN 2024, la Côte d’Ivoire a fait appel à lui afin de compenser le départ de Jean-Louis Gasset, démissionnaire après la phase de groupes. La fédération ivoirienne de football avait pour but de s’offrir les services d’Hervé Renard le temps de la compétition avant de le remettre à la disposition de l’Equipe de France féminine. C’est donc un « prêt » que les Ivoiriens ont tenté de boucler avec la FFF… en vain. Hervé Renard était chaud pour relever le défi et l’a rapidement fait savoir à ses patrons mais Jean-Michel Aulas et Philippe Diallo ont finalement refusé de libérer leur sélectionneur.

Cet épisode a beaucoup fait réagir dans le monde du football féminin. Ancienne joueuse importante de l’Equipe de France, Marinette Pichon avait incendié Hervé Renard, estimant que ce dernier avait manqué de respect aux Bleues en ouvrant la porte à la Côte d’Ivoire. Mais la polémique ne s’est pas étendue aux joueuses de l’Equipe de France. Au contraire, toutes celles qui se sont exprimées ont fait savoir qu’elles ne tenaient pas rigueur de cet épisode à leur coach. « Nous n’avons jamais pris [cette possibilité de prêt de Renard] comme un manque de respect. Il est toujours derrière nous et le montre au quotidien, encore là pendant le stage » a assuré Elisa De Almeida.

Les joueuses n'en veulent pas à Hervé Renard

Son de cloche similaire chez Eugénie Le Sommer. « Etant donné que la CAN n'était pas au même moment, franchement, il fait ce qu'il veut. Il aurait pu aller gagner et revenir motivé, avec l'envie de revivre cette sensation de victoire avec nous. Il n'a pas été irrespectueux envers le foot féminin » assure l’attaquante de l’Equipe de France. Chez les joueuses, il n’existe donc aucun sentiment d’amertume et personne ne considère qu’Hervé Renard a manqué de respect aux Bleues. La polémique est donc terminée, la France peut pleinement se concentrer sur son match de Ligue des Nations contre l’Allemagne à Lyon vendredi soir.