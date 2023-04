EdF : Hervé Renard pousse son premier coup de gueule

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Ce n'était pas facile d'arriver dans un contexte aussi particulier que celui-ci en équipe de France. Mais Hervé Renard a pris le pari de redorer le blason des Bleues et ça passe notamment par plus de visibilité.

Arrivé le 30 mars sur le banc de l'équipe de France féminine, Hervé Renard a immédiatement pris la mesure de la tâche qui lui a été confiée. Après deux victoires en deux matchs dont un succès de prestige face à la formation canadienne, championne Olympique en titre, les sourires sont revenus sur les visages des joueuses. Malgré ce bon début sur le banc des Tricolores, l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite est conscient que la mission sera compliquée, surtout à quelques mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette semaine, après la victoire de la France contre le Canada, Hervé Renard a poussé son premier coup de gueule depuis sa prise de fonction, contre la programmation de ce match international qui se déroulait au même moment que les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Hervé Renard fustige la programmation des matchs des Bleues

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hervé Renard (@herve.renard.hr)

« Si l’on veut faire avancer le football féminin, qui le mérite, je pense qu’on peut faire mieux du côté des programmations. On aurait pu jouer jeudi dernier le match contre la Colombie à Clermont, et lundi soir ce match face au Canada. Cela aurait évité d’être en concurrence avec un match de Ligue des champions, notamment une affiche comme Manchester City – Bayern. Il faut réfléchir à tout ça si la dynamique du football féminin veut aller de l’avant » a déclaré le technicien français au sujet du calendrier du football féminin, qui est parfois mis en concurrence avec les plus grosses affiches du football masculin. Le match France-Canada a pourtant réuni 1,39 million de téléspectateurs selon Médiamétrie ainsi que plus de 14 000 personnes au stade Marie-Marvingt du Mans. Un chiffre visiblement pas assez haut pour Hervé Renard qui nourrit de grandes ambitions pour l'équipe de France féminine.