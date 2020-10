EdF : Henry menacé, Giroud agressé par Appadoo

Dans : Equipe de France.

Toujours aussi efficace avec l’équipe de France, Olivier Giroud a atteint la barre des 42 buts en sélection. Le record de Thierry Henry n’est plus très loin, malheureusement pour les détracteurs de l’attaquant de Chelsea.

Jusqu’où ira Olivier Giroud avec l’équipe de France ? Auteur d’un doublé lors du match amical contre l’Ukraine (7-1) mercredi, l’avant-centre tricolore a inscrit ses 41e et 42e buts en sélection. Plus que neuf unités et l’ancien Montpelliérain rejoindra Thierry Henry en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Le scénario serait assez fou compte tenu de son parcours plein de difficultés en club. Et de son profil tant critiqué. Ce sont d’ailleurs les raisons pour lesquelles Dave Appadoo estime que le gaucher ne mérite pas ce prestigieux record.

« Je ne crois pas qu’il faille souhaiter que Giroud dépasse Henry, a lâché le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, dans des propos relayés par Footradio. OK, je vais me faire des ennemis, c’est horrible, il n’y a pas de souci. Et s’il le fait, bravo à lui. Dans sa légende personnelle, c’est très bien qu’il le fasse parce que c’est quelqu’un qui n’était tellement pas programmé pour ça que ce qu’il fait, ça force le respect et c’est même au-delà de ça. Il n’y a pas de souci là-dessus. Mais par rapport à ce que représente un pays de football comme la France, quand Henry dépasse Platini, c’est la même famille de joueurs. On peut préférer l’un ou l’autre mais on parle de joueurs qui ont marqué le football mondial à tous les niveaux. »

Giroud n’est pas dans la cour des grands

« Quand le meilleur buteur de l’Angleterre, c’est Rooney, OK. Quand c’est Gerd Müller en Allemagne, OK. Mais Giroud, avec tout le respect que j’ai pour lui, il n’est pas du tout dans cette famille-là, a comparé le journaliste. Qu’il les rejoigne statistiquement, c’est un fait. Mais le fait est qu’il n’appartient pas à cette famille. Et si on me dit un jour que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française, double championne du monde et double championne d’Europe, c’est Giroud qui a passé quatre ou cinq ans à être sur le banc de deux clubs, pour moi il y a un problème ! » Autant dire qu’un éventuel record de Giroud ferait polémique.